"Вам доведеться відправляти дітей на війну": Зеленський назвав країни, на які РФ хоче напасти

Український гарант наголосив, що НАТО – це не просто система оборони, але й велика відповідальність.

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Зеленський назвав країни, на які РФ хоче напасти після України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Якщо Україна впаде, то російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на досягнутому. Наступними цілями країни-агресорки Росії може стати Молдова і країни Балтіїї. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

"Подобається це країнам Заходу чи ні, ви – країни НАТО. А я точно знаю, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова", - сказав Зеленський.

Український гарант наголосив, що НАТО – це не просто система оборони, але й велика відповідальність. За його словами, громадяни цих країн повинні розуміти, що краще зараз допомагати Україні, ніж потім посилати своїх власних дітей на війну.

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"Буде Молдова, будуть балтійські країни. Балтійські країни – країни НАТО. І коли, не дай боже, вони будуть захоплені. Ми їх поважаємо і любимо, але якщо Путін прийде в країни НАТО, то вам доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну", - зазначив президент.

Війна Росії проти України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

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