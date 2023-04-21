РФ готова закінчити війну, але планує нове вторгнення: Арестович спрогнозував рік

Росіяни вже готові закінчити війну, впевнений колишній радник Офісу президента.

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Олексій Арестович дав прогноз щодо нової війни з РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України, заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік. Таку заяву він зробив в ході інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Співрозмовник вважає, що в РФ зараз може йти дискусія про те, яким чином залишити раніше захоплені території.

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"У них дискусія, як саме вони її програють, утримавши частину території або зваливши. В принципі, їх влаштовує навіть другий варіант ... росіяни готові закінчити війну. Вони готові до цього. Ніякої тривалої війни не буде. Їм потрібен буде ривок, мирна пауза для зняття санкцій і переозброєння", — зазначив він.

Разом з тим колишній радник Офісу президента не вважає, що другу війну з Україною РФ може почати у 2026 році.

"Їхня надія побудувати її десь до 26 року. Я в це не вірю. 27-28-цілком. Четвертий рік нового терміну Путіна, можна починати другу українську. Вони це декларували ... чи вийде - велике питання. Але те, що готується до цього треба, це неминуче", — додав Арестович.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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