Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

Партизани говорять, що Волноваха – ключовий вузол постачання окупантів.

https://glavred.net/front/logistika-rf-narushena-partizany-ustroit-gromkuyu-diversiyu-detali-10701980.html Посилання скопійоване

Диверсія на залізниці / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

Партизани порушили логістику окупантів

Вони провели диверсію на залізниці в районі Волновахи

Це перешкодить постачанню боєприпасів, техніки та особового складу

Партизани порушили логістику російських військ в тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Про це повідомили в русі "Атеш".

Відомо, що агент руху провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

відео дня

Диверсія на залізниці / фото: t.me/atesh_ua

Там зазначили, що Волноваха – ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів. Кожне спостереження і сигнал наших агентів — прямий удар по військах противника. Ворог більше не може відчувати себе в безпеці, навіть у тилу", - йдеться у повідомленні.

Диверсія на залізниці / фото: t.me/atesh_ua

Диверсія на залізниці / фото: t.me/atesh_ua

Удари по залізниці РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорить, що російське населення відчуває вже сьогодні наслідки ударів ЗСУ, зокрема, затримки поїздів через удари по залізниці.

"Це, в свою чергу, означає, що на фронт запізнюються поставки необхідного, туди не довозять вчасно потрібну зброю та особовий склад", - наголосив він.

Партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Диверсії партизан - останні новини

Як повідомляв Главред, партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет.

Агент українського партизанського руху "Атеш" паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

Наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред