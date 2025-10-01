Партизани знищили логістику Шахедів, якими РФ обстрілює Україну - деталі

Що повідомили в Атеш:
- Партизани провели диверсію у Чувашії
- Логістику російських боєприпасів і дронів порушено
- Шахеди будуть надходити росіянам з затримками
Агент партизанського руху завдав удару по логістиці країни-агресорки Росії у Чуваській республіці. Як повідомили в Атеш, там було виведено з ладу залізницю.
Цим сполученням окупанти перевозять ударні дрони типу "Шахед" із заводу в Єлабузі до зони бойових дій в Україні. Агенту Атеш вдалося підірвати релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево та Алатир у Чувашії.
Як диверсія вплинула на логістику РФ
Після підриву стався збій у русі складів, що викликало затримку постачання боєприпасів та Шахедів, які окупанти активно використовують для ударів по мирному населенню України.
"Раніше ми вже завдавали ударів по цьому логістичному ланцюжку в Мордовії. Російська армія не може почуватися в безпеці навіть у тилу, ми дістанемо їх скрізь", - додали в Атеш.
Партизани не вперше паралізовують логістику РФ
Як писав Главред, кілька днів тому, агент партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
Диверсії в тилу росіян - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Напередодні повідомлялося, що агент українського партизанського руху Атеш здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.
Раніше стало відомо, що партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет Х-59 для Міноборони РФ, беспілотників та іншої військової техніки.
Більше новин:
- "Батіг" для Путіна: президент Фінляндії розповів про стратегію Трампа щодо РФ
- Кремль посилює пропаганду, росіяни втомилися від війни - Politico
- Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред