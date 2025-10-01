Партизани знищили логістику Шахедів, якими РФ обстрілює Україну - деталі

Завдяки успішній операції агента Атеш, поставки дронів затримаються.

https://glavred.net/world/partizany-unichtozhili-logistiku-shahedov-kotorymi-rf-obstrelivaet-ukrainu-detali-10702868.html Посилання скопійоване

В Чувашії партизани влаштували диверсію / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

Партизани провели диверсію у Чувашії

Логістику російських боєприпасів і дронів порушено

Шахеди будуть надходити росіянам з затримками

Агент партизанського руху завдав удару по логістиці країни-агресорки Росії у Чуваській республіці. Як повідомили в Атеш, там було виведено з ладу залізницю.

Цим сполученням окупанти перевозять ударні дрони типу "Шахед" із заводу в Єлабузі до зони бойових дій в Україні. Агенту Атеш вдалося підірвати релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево та Алатир у Чувашії.

відео дня

Підірваний логістичний шлях Шахедів / фото: t.me/atesh_ua

Як диверсія вплинула на логістику РФ

Після підриву стався збій у русі складів, що викликало затримку постачання боєприпасів та Шахедів, які окупанти активно використовують для ударів по мирному населенню України.

"Раніше ми вже завдавали ударів по цьому логістичному ланцюжку в Мордовії. Російська армія не може почуватися в безпеці навіть у тилу, ми дістанемо їх скрізь", - додали в Атеш.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Партизани не вперше паралізовують логістику РФ

Як писав Главред, кілька днів тому, агент партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

Диверсії в тилу росіян - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Напередодні повідомлялося, що агент українського партизанського руху Атеш здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.

Раніше стало відомо, що партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет Х-59 для Міноборони РФ, беспілотників та іншої військової техніки.

Більше новин:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред