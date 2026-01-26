Рус
Пострижена наголо: онкохвора Симоньян з'явилася без перуки

Христина Трохимчук
26 січня 2026, 15:37
Пропагандистка втратила волосся через хіміотерапію.
Маргарита Симоньян - рак
Маргарита Симоньян - рак / колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян показала, як виглядає після декількох курсів хіміотерапії. У своєму Telegram вона раніше повідомила, що бореться з раком молочної залози.

Раніше пропагандистка зізналася, що через лікування почала втрачати волосся, тому стала з'являтися на публічних заходах у перуці. Однак довго приховувати свій реальний стан вона не стала і опублікувала фотографію без неї.

Маргарита Симоньян без перуки
Маргарита Симоньян без перуки / фото: t.me/msimonyan

На знімку Симоньян зафіксована нібито випадково у себе вдома. В очі відразу кидається її поголена голова, на якій ще видно темні корені — швидше за все, пропагандистка вирішила постригтися заздалегідь, щоб не страждати від постійного випадання волосся і спокійно носити перуку.

Фотографія, яку виклала Маргарита, ймовірно, була відредагована — на обличчі Симоньян помітне згладжування, через яке її обличчя виглядає ляльковим і неприродним. Незважаючи на явні ознаки фотошопу, шанувальники пропагандистки розсипалися в компліментах, хвалячи її квітучий і навіть "омолоджений" вигляд.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян хвороба / скрін з відео: youtube.com

"Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті немає", — заявила Симоньян під фотографією.

Однак пропагандистці не завжди вдається підтримувати такий позитивний настрій. Раніше вона публікувала похмурі роздуми про свою хворобу і ділилася страхом, що не встигне виростити дітей. Більш того, Маргарита Симоньян повідомляла про ускладнення після хіміотерапії і постійні болі.

Про особу: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маргарита Симоньян
