"Може, будеш вдовою": ексчоловік Білозір розкрив, як намагався врятувати шлюб

Христина Трохимчук
26 січня 2026, 14:17
Військовослужбовець Роман Недзельський розповів про стосунки з Оксаною Білозір.
Оксана Білозір чоловік
Оксана Білозір - розлучення з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Білозір

Ви дізнаєтеся:

  • Роман Недзельський розкрив причину розлучення з Оксаною Білозір
  • Як він намагався уникнути розпаду сім'ї

Колишній чоловік Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський розповів про свої стосунки з ексдружиною. В інтерв'ю Наталії Влащенко колишній директор Палацу "Україна" розкрив причини розладу в шлюбі із зіркою і розповів, як намагався уникнути розлучення.

За словами Недзельського, ініціатором розлучення виступила саме співачка. Після тривалого туру по США він помітив зміни в поведінці Оксани.

"Можливо, довгі гастролі були по Америці, по Канаді, на два, на три, на чотири місяці. А вона перед тим тільки приїхала, буквально тиждень або два. Ось це можливо, тому що вона приїхала, різко змінилася", — поділився військовослужбовець.

Роман Недзельський - чоловік Оксани Білозір
Роман Недзельський — колишній чоловік Оксани Білозір / скрін з відео

Роман також відреагував на слова Білозір про те, що її мотивацією до розлучення була недостатня участь чоловіка в справах сім'ї. Співачка скаржилася, що всі проблеми вирішувала самостійно, поки чоловік жив комфортним життям. Військовослужбовець заявив, що робив все можливе, щоб зберегти шлюб.

"Я не знаю, в чому саме я не допоміг, хоча все, що я робив, я робив для того, щоб зберегти сім'ю. І коли я отримав повістку до суду, я сказав: "Не роби цього, давай закінчиться війна. Все одно мене немає. Невідомо — може, будеш вдовою, різне ж може бути", — прокоментував Недзельський.

Роман Недзельський, Оксана Білозір
Роман Недзельський і Оксана Білозір / facebook.com, Оксана Білозір

Оксана Білозір — особисте життя

Першим чоловіком співачки був легендарний композитор і керівник ВІА "Ватра" Ігор Білозір. У цьому союзі народився син Андрій, проте пара розлучилася ще до трагічної загибелі маестро. Другим чоловіком артистки став музикант і продюсер Роман Недзельський, з яким вона прожила в шлюбі понад 30 років і виховала сина Олександра. У 2023 році стало відомо про їхнє офіційне розлучення: Оксана ініціювала процес через суд, поки Роман перебував на службі в ЗСУ.

Раніше Главред повідомляв, що актриса Наталка Денисенко розповіла, що дзвонила своєму колишньому чоловікові, акторові і військовослужбовцю Андрію Фединчику після його викривального інтерв'ю. Раніше він натякнув, що його колишня дружина закрутила роман з Романом Савранським ще до розлучення.

Також українська актриса Катерина Кузнєцова розкрила, що зараз відбувається в її особистому житті. Катерина поділилася, що не має чітких критеріїв для свого майбутнього обранця. Актрисі здається, що ключове значення має хімія, яка виникає між людьми.

Про особу: Оксана Білозір

Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

Недзельський Оксана Білозір
