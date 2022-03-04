Потрібен "успішний полковник Штауффенберг": сенатор США закликав "прибрати" Путіна

Ліндсі Грем / Фото Reuters

Сенатор США, республіканець Ліндсі Грем у прямому ефірі новинного каналу закликав "прибрати" президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови в Twitter.

"Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця (Путіна, - ред.). Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор.

Грем сподівається, що у російської армії є "успішний полковник Штауффенберг".

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Довідка. Полковник Штауффенберг - полковник вермахту, один з основних учасників змови 20 липня, який здійснив замах на життя Адольфа Гітлера 20 липня 1944 року.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею про "зміну режиму" в Кремлі, тобто про падіння глави російської держави Володимира Путіна. За його словами, демократію не можна експортувати в інші країни.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Сьогодні, 4 березня - дев'ятий день війни Росії проти України. За даними Міноборони, РФ втратила понад 9 тисяч особового складу і величезну кількість техніки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

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