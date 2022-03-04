Як мінімум 9166 осіб: у Міноборони озвучили втрати агресорів за вісім діб війни

У Міноборони озвучили втрати Росії від ЗСУ за вісім діб війни / Reuters

Бойові втрати російських агресорів за вісім діб війни проти України перевищили 9 тисяч осіб.Про це повідомляють у прес-службі Міноборони України

За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 4 березня орієнтовно становлять:

особового складу-9166 осіб,

танків - 251 одиниць;

бойових броньованих машин - 939 одиниць;

артилерійських систем -105 одиниць;

РСЗВ - 50 одиниць;

засоби ППО - 18 одиниць;

літаків - 33 одиниць (уточнюється);

вертольотів - 37 одиниць;

автомобільної техніки - 404 одиниць,

легкі швидкісні катери - 2 одиниць;

цистерн з ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Зараз дані продовжують уточнюватися. Підрахунок, як кажуть у Міноборони, ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.