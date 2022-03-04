Канцлер Німеччини відкинув ідею про падіння Путіна та зміну режиму в Росії

Зміна режиму в РФ - не найкраща перспектива, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, демократію не можна експортувати в інші країни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею про "зміну режиму" в Кремлі, тобто про падіння глави російської держави Володимира Путіна.
За його словами, демократію не можна експортувати в інші країни, пише DW.
"Зміна режиму - не найкраща перспектива", - сказав канцлер Німеччини.
Шольц закликав до припинення вогню у війні Росії з Україною. При цьому канцлер Німеччини вважає, що "НАТО не повинно безпосередньо протистояти Росії", оскільки це спричинить "різку ескалацію цієї складної ситуації в Україні".
"Тому зараз не буде рішень, які призвели б до військової участі країн НАТО в цьому конфлікті", - сказав він.
Що стосується членства України в Євросоюзі, то Шольц зазначив, що першими пунктами порядку денного тепер будуть рішення про прийом західнобалканських держав. Має бути дуже ясно, яким вимогам повинна відповідати Країна перед вступом.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Сьогодні, 4 березня - дев'ятий день війни Росії проти України. За даними Міноборони, РФ втратила понад 9 тисяч особового складу і величезну кількість техніки.
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