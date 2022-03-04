РФ має закінчити війну і відбудувати Україну: у США назвали умови скасування антиросійських санкцій

Вікторія Нуланд назвала умови скасування санкцій проти РФ / УНІАН

Нові санкції Заходу щодо Росії будуть скасовані у разі припинення РФ війни проти України. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Санкції закінчаться, якщо Росія закінчить цю війну і допоможе відбудувати Україну, відновить мир і визнає суверенітет і територіальну цілісність даної країни", а також її "право на існування", - сказала Нуланд в інтерв'ю ТАСС.

За її словами, зараз Кремль фактично "заперечує саме право України на існування".

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть Штати визнавати червоні лінії Росії щодо забезпечення її безпеки (відмова від надання Україні членства в НАТО і подальшого розширення на Схід), Нуланд сказала так:

"Ми були готові говорити про переважну більшість питань, які Росія поставила на стіл, про все - запобігання конфліктів в ході військової діяльності, скорочення [числа і масштабів] військових навчань. Ми навіть заявили, що у нас ніколи не було жодного наміру розміщувати наступальні озброєння в Україні.

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"Але ми не збиралися говорити іншій країні, як і з ким вступати в альянси. І ми не збиралися дозволяти Росії ухвалювати рішення за НАТО", - додала дипломат.

При цьому заступник держсекретаря США підкреслила, що "в XXI столітті, коли є дипломатичний варіант дій, немає виправдання вторгненню в іншу країну".

"Україна представляла нульову загрозу Росії, НАТО представляла нульову загрозу Росії", - сказала Нуланд.

Дипломат також звинуватила Москву в прагненні реінкорпорувати Україну і Білорусь в Росію і відтворити Радянський Союз і, по суті, повернути РФ до "якоїсь радянської фантазії 1979 року".

Як повідомляв Главред, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну країни Заходу застосували до РФ і персонально до її лідерів жорсткі санкції. Міжнародне рейтингове агентство S&P менш ніж за тиждень стрімко знизило рейтинг Росії з ВВ+ до ССС-. В агентстві зазначають, що зниження рейтингу відбулося через запроваджпння заходів, які істотно підвищують імовірність дефолту.

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