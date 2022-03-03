"Не отримали результати, на які розраховували": в ОП розкрили деталі переговорів з РФ

Михайло Подоляк / скріншот

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів.

Як підкреслив він після зустрічі делегацій двох країн, поки не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

За його словами, Україна і РФ найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів.

"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів з тимчасовим припиненням вогню", - сказав представник української делегації.

Він уточнив, що сторони продовжать переговори в третьому раунді В найближчі терміни.

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Переговори України з РФ

Нагадавши, перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 Лютого. Тоді за результатами переговорів радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".