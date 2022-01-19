США запропонували Росії два шляхи вирішення конфлікту з Україною - Блінкен

Ентоні Блінкен / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України.

Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

При цьому Блінкен зазначає, що США продовжують врегулювання конфлікту шляхом дипломатії.

"Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.

За його словами, Україна і США повинні діяти на основі наявних факторів.

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"На основі цього і консультацій з партнерами, ми запропонували два шляхи для Росії: дипломатичний, щоб вирішити все мирно, а якщо Росія відновить агресію, то інший шлях - конфлікт, який матиме наслідки. Зараз стало очевидним, що перевага віддається дипломатії", - заявив держсекретар США.

Візит Блінкена в Україну

Як відомо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а потім відправиться до Берліна для переговорів з союзниками. Потім держсекретар США поїде до Женеви на зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо тільки напередодні. Після агресивних заяв Кремля і новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

"Ми знаємо, що у Росії існують плани, як дуже швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко прийняти і реалізувати подальші агресивні дії проти України", - заявив Блінкен.

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