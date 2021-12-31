Байден у розмові з Путіним пригрозив наслідками за напад на Україну

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден також пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

"Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати і їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.

Байден висловив підтримку дипломатичним зусиллям, зокрема, майбутнім переговорам між США, Росією, НАТО та ОБСЄ з безпеки в Європі.

Але, в той же час він підкреслив, що досягти істотного прогресу в цих переговорах можна тільки за умови деескалації ситуації, а не її загострення.

Реклама

Що кажуть у Кремлі

Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці:

переговори Байдена і Путіна були серйозними;

Путін попередив, що Росія буде домагатися результату по "гарантіям безпеки";

Путін заявив Байдену, що Росія буде захищати себе так, як би захищали себе США;

Путін пригрозив розірвати відносини з США у разі нових санкцій проти Росії;

президенти РФ і США домовилися провести розмову після Нового року.

Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером незамінний".

читайте такожБайден може зателефонувати Зеленському після розмови з Путіним-ОП

Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що в четвер відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіним. За словами представників адміністрації США, про дзвінок опитали в Кремлі.

Також незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.

Читайте також: