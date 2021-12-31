Байден у розмові з Путіним пригрозив наслідками за напад на Україну

Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.
Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден також пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.
"Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати і їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.
Байден висловив підтримку дипломатичним зусиллям, зокрема, майбутнім переговорам між США, Росією, НАТО та ОБСЄ з безпеки в Європі.
Але, в той же час він підкреслив, що досягти істотного прогресу в цих переговорах можна тільки за умови деескалації ситуації, а не її загострення.
Що кажуть у Кремлі
Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці:
- переговори Байдена і Путіна були серйозними;
- Путін попередив, що Росія буде домагатися результату по "гарантіям безпеки";
- Путін заявив Байдену, що Росія буде захищати себе так, як би захищали себе США;
- Путін пригрозив розірвати відносини з США у разі нових санкцій проти Росії;
- президенти РФ і США домовилися провести розмову після Нового року.
Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером незамінний".
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Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що в четвер відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіним. За словами представників адміністрації США, про дзвінок опитали в Кремлі.
Також незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.
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