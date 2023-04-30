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Новий пакет допомоги від Великої Британії: Лондон хоче закупити для ЗСУ ракети великої дальності

Анна Ярославська
30 квітня 2023, 09:45 оновлено 30 квітня, 09:52
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Українська армія може отримати далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, засоби ППО та обладнання для подолання мінних полів.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський, ВСУ
Велика Британія може закупити для ЗСУ зброю великої дальності / Фото: ОП, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Україна може отримати черговий пакет військової допомоги від Великої Британії. Лондон планує закупити зброю великої дальності для ЗСУ. У рамках фонду підтримки України українська армія може отримати далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, засоби протиповітряної оборони та обладнання для подолання мінних полів. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства оборони Великої Британії.

Для забезпечення мобільності Міноборони вже оголосило закупівлі за такими позиціями:

  • засоби прориву мінних полів - мінні катки і мінні трали на всю ширину і ширину гусениці для основних бойових танків-Т-72, Leopard 1, Leopard 2 і броньовані машини розмінування;
  • бронетранспортери-мостоукладчики і пускові установки будь-яких розмірів;
  • середньобалочні мости: від 9 м до 31 м з мінімальною військовою вантажопідйомністю – MLC) - 70 (T);
  • мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости: від 40 до 80 м, з мінімальною військовою вантажопідйомністю – MLC) - 70 (T);
  • транспортери важкої техніки, здатні перевозити головні бойові танки.

Британія планує закупити ракети або реактивні снаряди з дальністю 100-300 км з наземним, морським або повітряним запуском корисним навантаженням - 20-490 кг. На сайті опубліковані наступні вимоги:

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  • низька ймовірність перехоплення (LPI) 4;
  • включає в себе можливість планування місії;
  • гарантована навігація (з посиленими можливостями GPS);
  • здатність подолання ППО для підвищення ймовірності успішного удару.

Для зміцнення української ППО плануються закупівлі:

  • сенсорів для виявлення і відстеження низьколітаючих крилатих ракет (
  • ППО з сенсорним наведенням для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет. Датчик може використовувати радар, електрооптичний, інфрачервоний тощо.;
  • ППО з сенсорним наведенням для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет;
  • експедиційні загородження для захисту об'єктів критичної інфраструктури - військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) будь-якого розміру.

Також Британія планує провести закупівлі для модернізації та супроводу існуючих українських платформ і для виробництва артилерійських або танкових боєприпасів.

Військова допомога Україні

Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом і словацьким главою держави Зузаною Чапутовою.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

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