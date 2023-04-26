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Сучасні західні винищувачі включені до списку потреб України - Пентагон

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2023, 21:05 оновлено 26 квітня, 21:30
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Сучасні західні винищувачі знаходяться на восьмій позиції в списку потреб України.
F-16, Пентагон
Сучасні винищувачі включили до списку потреб України / Колаж фото Вікіпедія

Україна переконувала захід у необхідності передачі сучасних західних літаків. Вони допомогли б захистити українське небо від атак країни-агресорки Росії. Стало відомо, що сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України. Про це заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

Сучасні західні літаки знаходяться на восьмому місці в списку військової техніки, яка потрібна Україні.

"У списку (оборонних потреб України - Главред) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - сказала Валландер.

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Вона також зазначила, що зараз найбільш пріоритетними для України є системи ППО, артилерія і бронетехніка.

Сучасні західні винищувачі включені до списку потреб України - Пентагон
Сучасні винищувачі включили до списку потреб України / скріншот

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

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війна в Україні військова допомога вторгнення Росії F-16
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