Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги: в МЗС дали "рецепт" завершення війни

Обсяг військової допомоги союзників Україні поки недостатній, підкреслив Андрій Мельник.

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Андрій Мельник розповів, що потрібно для завершення війни / germany.mfa.gov.ua, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Для завершення війни Україна повинна негайно отримати в 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників досі, заявив заступник глави МЗС України Андрій Мельник.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію в цьому році", - написав Мельник у своєму Twitter.

Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на постачання зброї Україні.

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Андрій Мельник назвав шлях до завершення війни / @MelnykAndrij

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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