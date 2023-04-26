США передали Україні 98% бронетехніки: допомога не припиняється - генерал США

США обіцяють продовжувати надавати Україні необхідне озброєння.

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Україна отримала вже понад 98% бронетехніки / Колаж фото Вікіпедія

Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. ЗСУ продовжують готуватися до потужного контрнаступ. Про це заявив головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі.

Він зазначив, що США за планом передають Україні багато систем озброєнь. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідні їм матеріали, і ми будемо продовжувати тримати лінії постачання відкритими для підтримки їх операції", - сказав Крістофер Каволі.

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Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде прийнято генеральним штабом в останній момент. За словами чиновника, у командування є кілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні. ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" окупантів в захоплений Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

Дивіться відео про "жести доброї волі", які ЗСУ готують для окупантів:

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