Кулеба розповів про прогрес у переговорах щодо постачання Україні F-16

Вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за Сполученими Штатами Америки, оскільки це винищувачі американського виробництва.

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Дмитро Кулеба розповів нові деталі про переговори з партнерами щодо F-16 / Фото УНІАН, Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів.

"У нас є чіткі сигнали про це", – сказав Кулеба 29 квітня в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за Сполученими Штатами Америки, оскільки це винищувачі американського виробництва. Однак Київ тим часом не забуває і про інші західні літаки.

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Глава МЗС додав, що винищувачі потрібні Україні для того, щоб ефективніше протистояти країні-агресору РФ. Вони здатні наблизити перемогу України у війні з агресором.

Винищувачі F-16 для України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії та заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути ухвалено до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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