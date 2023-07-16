Нові розбірки у Шойгу: десантники РФ погрожують бунтом і дезертирством з фронту

Окупанти РФ з 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії пригрозили бунтом і відходом з фронту в разі відсторонення свого командувача генерал-полковника Михайла Теплинського.
Відповідний запис звернення російських десантників опубліковано Telegram-каналом "Московська пральня".
На тлі масових звільнень генералів через провали в Україні, десантники РФ погрожують, що не потерплять подібних дій щодо генерала Теплинського.
"А в разі найменшої загрози його життю і волі, ми встанемо стіною на захист честі і гідності нашого командувача. Ми налаштовані дуже рішуче. Аж до того, що знімемося з позицій і підемо на виручку нашому Баті. Ви, ті, які сидять в кабінетах! Десант своїх не кидає! Не робіть фатальних помилок", - погрожують окупанти РФ.
Що відомо про російського генерала Теплинського
Як раніше писало видання Daily Mail, диктатор Володимир Путін після заколоту ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина і на тлі невдач країни-агресора на фронті відсторонив начальника генерального штабу ЗС Росії Валерія Герасимова від управління російськими військами в Україні і призначив на його посаду генерал-полковника Михайла Теплинського, який перед тим був командувачем повітряно-десантних військ РФ.
У свою чергу в інтерв'ю NV військовий аналітик Агіль Рустамзаде зазначив, що, якщо Теплинський керував висадкою десанту в Гостомелі, то "навряд чи цей генерал володіє хоч яким-небудь пересічним військовим мистецтвом".
"За цю кампанію були спроби висадити близько 20 повітряних десантів, а вийшло висадити успішно два або три... повітряно-десантні війська в цілому в цій війні застосовувалися недоцільно, всупереч їх призначенню. Але, знаєте, в Росії працює радянська військова парадигма, до речі, її осколки є у вас в Україні, що чим більше у командира солдатів загинуло, і він не відійшов, значить, тим крутіше цей командир. Тому, як би сказати, в російській армії цінується генерал, який за ціною не постоїть", — вважає Рустамзаде.
На його думку, якщо Герасимова все-таки змістять, то це станеться "з політичних причин". Експерт нагадав, що це було однією з вимог "бунту" Пригожина.
Нагадаємо, раніше стало відомо про несподіваному кандидату на посаду глави МО РФ. "Зрозуміло, що дні Шойгу і Герасимова в Міноборони і Генштабі полічені. Хто прийде на зміну Шойгу (говорять про Дюміна, але у мене є на цей рахунок великі сумніви) — невідомо. Але те, що внутрішньоелітний баланс зміниться — це абсолютно точно", — не виключив Андрій Золотарьов.
Раніше повідомлялося, що після провалу заколоту ПВК "Вагнера" Російські Telegram-канали обговорюють, що Кремль міг пообіцяти за це звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Натомість "Z-пропагандисти" вже почали шукати заміну Шойгу. На їхню думку, новим міністром оборони РФ стане колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін.
Нагадаємо, ватажок ПВК " Вагнер "Євген Пригожин був у сказі після того, як російські військові нібито за наказом Міноборони РФ обстріляли тиловий табір"вагнерівців". Пригожин оголосив справжню " війну "Міноборони РФ і пригрозив знищенням"ворогів".
Він заявив, що хоче розправитися з тими, хто "зганьбив Росію" і "повісити їх на Червоній площі".
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