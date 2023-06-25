Заміна Шойгу: новим міністром оборони РФ може стати колишній охоронець Путіна

У Росії вже почали шукати заміну міністру оборони Шойгу.

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У РФ вже знайшли заміну Шойгу / колаж: Главред, скріншоти: соціальні мережі

Після того, як ватажок ПВК "Вагнер" Євгена Пригожин відмовився від походу на Москву і державного перевороту, російські Telegram-канали обговорюють, що Кремль міг пообіцяти за це звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Натомість "Z-пропагандисти" вже почали шукати заміну Шойгу. На їх думку, новим міністром оборони РФ стане колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін, передає ТСН.

За інформацією так званих "воєнкорів", учора нібито саме Дюмін виїжджав на переговори з Пригожиним, і зміг з ним домовитися, щоб той припинив свій бунт.

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Натомість пресслужба Тульської області назвала "недостовірними" повідомлення про те, що губернатор Олексій Дюмін брав участь у переговорах із Пригожиним.

У Мережі припускають, що сам Дюмін поки не хоче привертати до себе зайвої уваги. Також Дюмін нібито боїться, що його вважатимуть новим наступником Путіна, а в умовах боротьби між "вежами Кремля" така слава є дуже небезпечною.

Що відомо про Дюміна

Олексій Дюмін охоронцем президента РФ був з 1999 по 2007 роки. Коли російський уряд очолив Путін, Дюмін став його особистим ад'ютантом, проте цей факт згодом заперечував.

У 2012 році Олексій Дюмін призначений заступником начальника управління Служби безпеки президента Росії ФСО Росії. 2014 року призначений заступником начальника ГРУ.

Із 2015 року – начальник Головного штабу Сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ. Цього ж року йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта та призначено заступником міністра оборони Шойгу.

2016 року Путін призначив Олексія Дюміна виконувачем обов'язків губернатора Тульської області.

Дюмін є підсанкційною особою в багатьох країнах світу за підтримку військової агресії РФ проти України.

Збройний бунт ПВК Вагнера

У Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовує держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Він також повідомив, що начальник генштабу РФ Герасимов дав команду авіації відкрити вогонь по колонам повстанців.

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танки. У мережі з'явилося кілька відео з військовими колонами, які досягли центру Ростова-на-Дону і оточили будівлю Міноборони РФ.

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину. Директор агресора Росії Володимир Путін віддав наказ на придушення заколоту Євгена Пригожина, і невпевнено заявив, що "постарається врегулювати ситуацію".

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