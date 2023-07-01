"Дні Шойгу полічені": експерт про несподіваного кандидата на посаду глави МО РФ

Варіант того, що в МО РФ можуть прийти більш ефективні керівники, не обіцяє нічого хорошого, вважає Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов спрогнозував майбутнє Сергія Шойгу / УНІАН

Заколот ПВК Вагнера був грою однієї з кремлівських "веж" проти Сергія Шойгу і Валерія Герасимова, заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Зверніть увагу на той факт, що Пригожин, втім як і Гіркін-Стрєлков, який опонує Пригожину, ніколи не критикують ФСБ. Хоча ФСБ є активним і безпосереднім провідником політики Кремля, і саме завдяки ФСБ почалася війна проти України. Але, тим не менш, усе залишилося за кадром", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що останнім часом Шойгу "пропав з радарів".

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"Зрозуміло, що дні Шойгу і Герасимова в Міноборони та Генштабі полічені. Хто прийде на зміну Шойгу (говорять про Дюміна, але у мене є щодо цього великі сумніви) — невідомо. Але те, що внутрішньоелітний баланс зміниться — це абсолютно точно", — не виключив він.

У той же час Золотарьов каже, що для України варіант того, що в міноборони РФ можуть прийти якісь більш ефективні керівники, ніж зв'язка Шойгу-Герасимов - не обіцяє нічого хорошого.

"Інша справа, що за підсумками всього цього Росія може отримати деморалізацію збройних сил, оскільки будуть перетрушувати і командний склад. Адже всі прекрасно бачили, що армія виявилася не здатною протистояти "вагнерівцям" — багато хто просто переходив на їхній бік, хоч і не частинами. А будь-які оргвиводи - це зміна кадрового, керівного складу, що не кращим чином позначається на бойових кондиціях. Ось це ті моменти, які можуть безпосередньо відбитися на Україні. І найголовніше, що в Кремлі, можливо, посиляться ті, хто виступає за заморозку війни, оскільки побачили те, що внутрішні протиріччя в Росії можуть виявитися набагато серйознішими, ніж уявляли раніше", — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що після провалу заколоту ПВК "Вагнера" російські Telegram-канали обговорюють, що Кремль міг пообіцяти за це звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Зате "Z-пропагандисти" вже почали шукати заміну Шойгу. На їхню думку, новим міністром оборони РФ стане колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин був у сказі після того, як російські військові нібито за наказом Міноборони РФ обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Пригожин оголосив справжню "війну "Міноборони РФ і пригрозив знищенням"ворогів".

Він заявив, що хоче розправитися з тими, хто "зганьбив Росію" і "повісити їх на Червоній площі".

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