"Шойгу буде повішений на Красній площі" - Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" пригрозив знищити тих, хто "зганьбив Росію".

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Пригожин пригрозив знищити Шойгу і Герасимова / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в сказі після того, як російські військові нібито за наказом Міноборони РФ обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Пригожин оголосив справжню "війну" Міноборони РФ і пригрозив знищенням "ворогів".

Він заявив, що хоче розправитися з тими, хто "зганьбив Росію" і "повісити їх на Красній площі".

"Шойгу буде повішений на Красній площі і ляже в мавзолей разом з Леніним. Цієї ночі ми вирішимо питання зрадників і злочинців, що зганьбили Росію. Їхні імена - Шойгу, Герасимов", - сказав Пригожин.

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Військовий переворот в РФ

Увечері 23 червня стало відомо про те, що російські військові за наказом Міноборони РФ нібито завдали ракетні удари по тиловому табору "вагнерівців" і знищили багато бойовиків. Євген Пригожин в сказі через це і заявив, що йде "боротися з беззаконням", яке відбувається в РФ.

Терористи Ігор Гіркін назвав це військовим переворотом і акцентував увагу на тому, що цей заколот вже вийшов з-під контролю. У Міноборони РФ намагаються виправдатися і спростувати всі звинувачення, про які говорить Пригожин.

Прессекретар Путіна заявив, що диктатор вже про все знає і приймає якісь рішення. Після цього стало відомо, що на Пригожина вже завели справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Пізніше Пригожин розповів подробиці про те, як саме Міноборони організувало операцію зі знищення "вагнерівців". За його даними, окупанти використовували артилерію і літаки.

За даними Пригожина, Шойгу особисто прилетів до Ростова, щоб проконтролювати операцію зі знищення "вагнерівців". Після цього він раптово сів у літак і якомога швидше полетів.

В українському Telegram-каналі "Бахмутський Демон" заявили, що "заміс" між російським військовими і "вагнерівцями" відбувається прямо на околицях Бахмута Донецької області. Українські штурмові бригади не залишають це без уваги і завдають ударів по ворожих позиціях.

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