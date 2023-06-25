Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

Той факт, що Пригожин за домовленістю з Олександром Лукашенком поїхав до Білорусі, "викликає певну стурбованість".

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Річард Даннатт не виключає, що Пригожин може готувати атаку на Київ з Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Найманці ПВК "Вагнер" можуть готувати наступ на Київ після того, як їхній ватажок Євген Пригожин після спроби заколоту поїхав до Білорусі. Таку думку озвучив ексглава Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннатт в інтерв'ю Sky News.

За його словами, той факт, що Пригожин за домовленістю з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком поїхав до Білорусі, "викликає певну стурбованість".

"Якщо він зберіг навколо себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", - зазначив Даннатт.

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Британський генерал вважає, що РФ може використовувати ПВК "Вагнер" для чергової спроби взяти Київ.

"Відлуння вчорашніх подій відчуватиметься ще досить довго", - вважає військовий.

Попри це, вчорашні події показали, що Путін, безумовно, ослаб.

"Російські військові... явно перебувають у певному безладді", – додав Даннатт.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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