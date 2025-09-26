Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

Днями Трамп різко змінив свою позицію щодо війни в Україні.

Чому Трамп змінив позицію / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

Трамп заявив, що Київ може повернути собі всі свої землі

Різка зміна позиції може означати відмову від зусиль щодо закінчення війни

Це викликає тривогу щодо реальної позиції США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає, що проукраїнський поворот президента США Дональда Трампа насправді може означати відмову від зусиль щодо закінчення війни. Про це пише видання Politico.

Днями Трамп здивував союзників, коли заявив, що Київ може повернути собі всі свої землі і розгромити Росію. Хоча раніше він повторював кремлівські тези про війну РФ проти України і говорив, що країна ніколи не поверне собі кордонів, що були до 2014 року.

"ЄС поспішив привласнити собі цей розворот: представник Єврокомісії заявив, що на Трампа вплинули регулярні контакти з президентом Урсулою фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Туска інша думка про розворот Трампа.

"Президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Євросоюзу повернути собі всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом ховається обіцянка скорочення втручання США і передачі відповідальності за припинення війни Європі. Правда краща за ілюзії", - написав Туск.

Видання зауважило, що різкі повороти Трампа у війні - від засудження російського диктатора Володимира Путіна до привітної зустрічі з ним на Алясці або зупинки, а потім поновлення поставок військової допомоги Україні - викликають у Києва та його союзників тривогу щодо реальної позиції Вашингтона.

Чи може Трамп тиснути на РФ

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара говорив, що Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію.

За його словами, те, що він нещодавно запропонував європейцям — відмовитися від енергетичної співпраці з Росією, — виглядає радше відмовкою, аби не робити того, що він сам обіцяв.

"Перед самітом на Алясці він погрожував Росії "пекельними тарифами", якщо вона не погодиться припинити воєнні дії. Однак після цієї зустрічі Трамп не лише не запровадив санкцій проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, приставши на російську позицію", - нагадав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС та НАТО.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - вона завершиться дипломатією. За його словами, що більше триває війна Росії та України, то більше втрачається життів.

Водночас, Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території, і для цього йому не обов'язково закінчувати війну проти України.

