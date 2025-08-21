'Ми готові': Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним

Без зустрічі у двосторонньому форматі (Зеленський – Путін) і без припинення вогню неможливо буде провести тристоронній формат разом з Трампом.

Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним/ колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Основні тези із заяв Зеленського:

Київ готовий до будь-якої конфігурації зустрічей з РФ, якщо це допоможе завершити війну

Без двосторонньої зустрічі й без припинення вогню тристороння зустріч разом з Трампом неможлива

Час тиші знадобиться в будь-якому разі, щоб напрацювати весь план закінчення війни

Україна готова до будь-якої конфігурації зустрічей з російською стороною, якщо це допоможе завершити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 серпня, пише РБК-Україна. Він зазначив, що для завершення війни нам потрібна зустріч з росіянами.

"Нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили", - сказав він.

Зеленський зазначив, що під час переговорів з Дональдом Трампом його сигнал до американського президента був чітким.

"Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо "рускі" не готові на таке – ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює", – сказав Зеленський.

Чи можливі переговори України і РФ без припинення вогню

Зеленський зазначив, що без проведення переговорів у двосторонньому форматі (Зеленський – Путін) і без зупинки вогню неможливо буде провести переговори у тристоронньому форматі.

За його словами, формат, про який говорили у Вашингтоні, вже сам по собі є певним компромісом.

"Ми входимо у двосторонній формат, потім у тристоронній (із Трампом, – ред.) . Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню, – тристоронній майже неможливий", – наголосив президент України.

Глава Української держави наголосив, що він передав такий меседж Трампу: час тиші знадобиться в будь-якому разі для того, щоб напрацювати весь план закінчення війни, якщо усі хочуть, щоб план був серйозним.

Також він додав, що європейські лідери підтримують українську точку зору.

Зеленський зазначив, що США повинні бути присутні уже в момент закінчення війни, або в якийсь момент, який дасть сигнал, що війна закінчиться.

Також Зеленський додав, що питання територій – це питання, яке буде обговорюватися безпосередньо з Путіним, а не на будь-яких інших рівнях.

