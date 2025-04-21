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Помер Папа Римський Франциск: що відомо

Альона Вороніна
21 квітня 2025, 10:59оновлено 21 квітня, 11:37
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Понтифік тривалий час хворів і перебував в лікарні у важкому стані, але нещодавно був виписаний.
Папа Римский Франциск
Помер Папа Римський Франциск/ фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Стало відомо про смерть Папи Римського Франциска
  • Він помер у 88-річному віці
  • Понтифік тривалий час хворів і перебував у лікарні в тяжкому стані

Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані.

Про це повідомили у Vatican News. Пресслужба Ватикану повідомила, що звістка про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти".

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"Папа Франциск повернувся до домівки Небесного Отця", – зазначили у виданні.

Понтифіку було 88 років, він очолював Католицьку церкву з 2013 року. Останнім часом мав проблеми зі здоров'ям.

Він перебував у лікарні з 14 лютого цього року. Спершу його забрали до лікарні з бронхітом, проте в медзакладі стан понтифіка погіршився. Лікарі виявили у нього полімікробну інфекцію дихальних шляхів. Через це й Ватикані повідомляли про "складну клінічну ситуацію" з його здоров'ям. У березні його виписали з лікарні.

На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск виступив зі своїм щорічним пасхальним посланням Urbi et Orbi. У своїй святковій промові він закликав до миру в усьому світі, глобального роззброєння та звільнення в’язнів.

"Не може бути миру без свободи релігії, свободи думки, свободи вираження думок і поваги до поглядів інших", – зазначив понтифік.

Після благословення він привітав тисячі людей на площі Святого Петра в папамобілі вперше після того, як його виписали з лікарні в березні.

Також у неділю, 20 квітня, понтифік зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом. У Vatican News повідомили, що Папа і Венс мали коротку приватну зустріч, яка тривала кілька хвилин, і "стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями".

Франциск, народжений як Хорхе Маріо Бергольйо в Аргентині, став Папою у 2013 році після зречення Бенедикта XVI. Папа Франциск був відомий своєю гуманітарною освітою і викладанням літератури й психології до початку релігійної діяльності у 1969 році.

Папа Римський Франциск – останні новини

У грудні 2024 року повідомлялося, що Папа Римський Франциск прийняв запрошення відвідати Україну. Проте тоді зазначалося, що дата візиту невідома і навряд чи це відбудеться у 2025 році.

У лютому 2025 року стало відомо, що 88-річного Папу Римського поклали в лікарню. Він був госпіталізований 14 лютого через загострення бронхіту. Лікарі діагностували у понтифіка інфекцію дихальних шляхів, тому він проходив медикаментозне лікування.

Нагадаємо, швейцарська гвардія репетирувала церемонію похорону понтифіка через його хворобу. Похорон Папи Римського, як стверджується, репетирували після того, як 88-річний глава Ватикану попередив, що може не пережити пневмонію.

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