"Мій головний вибір": Трамп заявив, що хотів би бути Папою Римським

Дональд Трамп відповів журналістам, хто, на його думку, може стати новим Папою Римським.

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Трамп заявив, що хотів би бути Папою Римським / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Трампа немає уподобань щодо нового понтифіка

Трамп припустив, хто може стати новим Папою

Президент США Дональд Трамп після повернення з Ватикану заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. Про це він жартівливо сказав у вівторок, 29 квітня, під час спілкування з журналістами, передає Fox News.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, хто, на його думку, стане новим Папою Римським. відео дня

Далі він сказав, що не має вподобань щодо того, хто має стати новим понтифіком, але припустив, що Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка, міг би стати хорошим вибором.

"Я не знаю. У мене немає переваг. Але я маю сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться", - додав американський президент.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

Крім того, після смерті Папи Франциска в церковних колах активізувалася дискусія про можливих наступників. Серед імен виділяється український єпископ Микола Бичок - один із наймолодших у церковній ієрархії. Йому 45 років, і його вже вважають одним із потенційних кандидатів на престол Святого Петра.

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