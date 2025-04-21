У Ватикані розкрили остаточну причину смерті Папи Римського

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років.

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Помер Папа Римський Франциск / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/vaticannews/

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21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска у віці 88 років

Причина смерті - інсульт і незворотна серцева недостатність

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і незворотна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть, опублікованому в понеділок, передає Reuters.

У свідоцтві, опублікованому Ватиканом, сказано, що Папа впав у кому перед смертю рано вранці в понеділок.

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Також відомо, що Франциска буде поховано в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Він попросив, щоб його поховали "в землі, без особливих прикрас", але з написом його імені латиною: Франциск.

Крім того, у заяві йдеться, що Франциск також домовився з неназваним благодійником, щоб той покрив витрати на поховання.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані. Понтифік очолював Католицьку церкву з 2013 року. Останнім часом мав проблеми зі здоров'ям.

У Ватикані підтвердили смерть Папи Франциска у віці 88 років. Найближчим часом має розпочатися процедура обрання нового понтифіка.

Нагадаємо, видання New York Post вже опублікувало перелік можливих кандидатів на пост наступного Папи Римського.

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