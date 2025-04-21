У Ватикані розкрили остаточну причину смерті Папи Римського

Коротко:
- 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска у віці 88 років
- Причина смерті - інсульт і незворотна серцева недостатність
Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і незворотна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть, опублікованому в понеділок, передає Reuters.
У свідоцтві, опублікованому Ватиканом, сказано, що Папа впав у кому перед смертю рано вранці в понеділок.
Також відомо, що Франциска буде поховано в базиліці Санта-Марія-Маджоре.
Він попросив, щоб його поховали "в землі, без особливих прикрас", але з написом його імені латиною: Франциск.
Крім того, у заяві йдеться, що Франциск також домовився з неназваним благодійником, щоб той покрив витрати на поховання.
Смерть Папи Римського - що відомо
Як писав Главред, Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані. Понтифік очолював Католицьку церкву з 2013 року. Останнім часом мав проблеми зі здоров'ям.
У Ватикані підтвердили смерть Папи Франциска у віці 88 років. Найближчим часом має розпочатися процедура обрання нового понтифіка.
Нагадаємо, видання New York Post вже опублікувало перелік можливих кандидатів на пост наступного Папи Римського.
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