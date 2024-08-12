Кордон із РФ пройде Доном: які землі можуть увійти до складу України – думка

З історичної точки зору землі Курської області належали до України, нагадав Олександр Мусієнко.

https://glavred.net/world/granica-s-rf-proydet-po-donu-kakie-zemli-mogut-voyti-v-sostav-ukrainy-mnenie-10587809.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко оцінив імовірність визначення нових кордонів із РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/musiienkoua, ua.depositphotos.com

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував питання про ймовірність створення "Курської народної республіки" після переходу частини населених пунктів Курської області під контроль України.

"З історичної точки зору, це землі Гетьманщини, лівобережної України: Курщина, Стародубщина тощо - це все належало до України. Тому я б не виключав нічого, зокрема й референдуму. Люди в цих регіонах можуть визначитися, чи провести референдум, чому ні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключає, що якщо в майбутньому постане питання про визначення територіальних кордонів і демаркації кордонів, то Україні потрібен кордон із залишками РФ по річці Дон, тобто по водній перешкоді.

"Не виключаю, що постане питання про історичні українські землі. Але зараз Україна, я думаю, не ставить завдання приєднувати до себе Курську область. Краще було б запропонувати російським опозиціонерам приїхати туди і сказати місцевому населенню, що вони і є та влада, яка виступає проти війни, і що ця територія вільна від війни та агресії проти України. І нехай там формують нові органи влади і зазначають, що це нова Росія, без агресії. Почати варто з малих форм. Військові дії неодмінно мають бути підкріплені політичними рішеннями та інформаційним супроводом", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що операція на Курщині змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії із заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

Як повідомлялося раніше, військове командування Росії знало про те, що готується спецоперація з наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред