Військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області — західні ЗМІ

Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від нього, поблизу села Гир'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району Курської області.
"Український БТР-4 у селі Гір'ї, за 22 км на південний схід від Суджи Курської області. Неясно, яким шляхом він туди дістався, але рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі. Тож тут багато що можливо, особливо на тлі повідомлень Росії про наближення українців до Білої вчора вранці", - пише експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Як уточнює Радіо Свобода, на відео 12 зафіксовано українську військову техніку, яка проїжджає через село Гір'ї Білівського району Курської області - це приблизно за 30 км на південний схід від міста Суджа, у напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.
Вказується, що відео знято в Гір'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гір'ї".
Також уточнюється, що раніше голова Біловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.
Ситуація в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що операція на Курщині змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії щодо заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.
Як повідомлялося раніше, військове командування Росії знало про те, що готується спецоперація з наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це російського диктатора Володимира Путіна.
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