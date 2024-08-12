Військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області — західні ЗМІ

Зафіксовано українську військову техніку, яка рухається на схід від Суджі.

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Біля селища Гир'ї помічено українську бронетехніку / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.Іive, скріншот

Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від нього, поблизу села Гир'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району Курської області.

"Український БТР-4 у селі Гір'ї, за 22 км на південний схід від Суджи Курської області. Неясно, яким шляхом він туди дістався, але рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі. Тож тут багато що можливо, особливо на тлі повідомлень Росії про наближення українців до Білої вчора вранці", - пише експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

/ Bild

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Як уточнює Радіо Свобода, на відео 12 зафіксовано українську військову техніку, яка проїжджає через село Гір'ї Білівського району Курської області - це приблизно за 30 км на південний схід від міста Суджа, у напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.

Вказується, що відео знято в Гір'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гір'ї".

/ Радіо Свобода

Також уточнюється, що раніше голова Біловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що операція на Курщині змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії щодо заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

Як повідомлялося раніше, військове командування Росії знало про те, що готується спецоперація з наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це російського диктатора Володимира Путіна.

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