Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

ЗМІ з посиланням на анонімного чиновника зазначають, що операція в Курській області поки що мало вплинула на ситуацію у східних областях України.

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Стала відома неочевидна ціль операції в Курській області Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Метою проведення операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території. Про це повідомляє французьке видання France24 з посиланням на слова анонімного високопоставленого українського чиновника в інтерв'ю AFP.

"Ми наступаємо. Мета - розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон", - сказав представник силових структур на умовах анонімності.

Він зазначив, що операція значно підвищила бойовий дух української армії, держави та суспільства.

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"Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед. Схоже, що росіяни мають проблеми з координацією, готовністю до дій", - - сказав урядовець.

Водночас за його словами, поки що це мало вплинуло на бойові дії на сході країни.

"Ситуація практично не змінилася. Їхній тиск на сході продовжується, вони не відводять війська з цього району", - сказав він, додавши лише, що "інтенсивність російських атак трохи знизилася".

Посадовець також підкреслив, що в ході операції в Курській області військові не мають наміру анексувати захоплені території, дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

"Про анексію не йдеться... Ми діємо у суворій відповідності до міжнародного права", - сказав він, протиставивши це нібито порушенням з боку російських військ на окупованій території.

Чиновник також наголосив, що питання захоплення Курської АЕС напряму залежатиме він розвитку операції в Курську.

"Ми абсолютно не створимо проблем для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати", - сказав він.

Варто зазначити, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що основне завдання підрозділів, які атакують Курську область, полягає у розтягуванні сил ЗС РФ, особливо в умовах, коли у росіян немає вільних резервів.

Після прориву кордону в Курській області та захоплення кількох населених пунктів РФ, російська армія активізувала спроби прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Росія, щоб уникнути оголошення стану війни та запобігти внутрішній паніці, вирішила оголосити контртерористичну операцію в Курській та ще двох областях, про що йдеться в новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

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