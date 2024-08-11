Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

Метою проведення операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території. Про це повідомляє французьке видання France24 з посиланням на слова анонімного високопоставленого українського чиновника в інтерв'ю AFP.
"Ми наступаємо. Мета - розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон", - сказав представник силових структур на умовах анонімності.
Він зазначив, що операція значно підвищила бойовий дух української армії, держави та суспільства.
"Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед. Схоже, що росіяни мають проблеми з координацією, готовністю до дій", - - сказав урядовець.
Водночас за його словами, поки що це мало вплинуло на бойові дії на сході країни.
"Ситуація практично не змінилася. Їхній тиск на сході продовжується, вони не відводять війська з цього району", - сказав він, додавши лише, що "інтенсивність російських атак трохи знизилася".
Посадовець також підкреслив, що в ході операції в Курській області військові не мають наміру анексувати захоплені території, дотримуватись міжнародного гуманітарного права.
"Про анексію не йдеться... Ми діємо у суворій відповідності до міжнародного права", - сказав він, протиставивши це нібито порушенням з боку російських військ на окупованій території.
Чиновник також наголосив, що питання захоплення Курської АЕС напряму залежатиме він розвитку операції в Курську.
"Ми абсолютно не створимо проблем для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати", - сказав він.
Варто зазначити, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Операція в Курській області - що відомо про бої на території Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що основне завдання підрозділів, які атакують Курську область, полягає у розтягуванні сил ЗС РФ, особливо в умовах, коли у росіян немає вільних резервів.
Після прориву кордону в Курській області та захоплення кількох населених пунктів РФ, російська армія активізувала спроби прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
Росія, щоб уникнути оголошення стану війни та запобігти внутрішній паніці, вирішила оголосити контртерористичну операцію в Курській та ще двох областях, про що йдеться в новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
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