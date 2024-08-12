Після прориву на Курщині в Німеччині натякнули, що можуть дати ЗСУ більше Leopard 2

Прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що "їхній диктатор нічого не контролює".

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ЗСУ можуть отримати більше танків Leopard 2 / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, Telegram

Наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони. Про це заявив голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер.

"Український наступ на окупаційні війська під Курськом йде краще, ніж очікувалося. Це змушує агресора відводити значну кількість військ із фронту на сході. Це послаблює напруженість там", - написав Фабер у соцмережі Х.

За його словами, це є приводом говорити про надання більшої кількості німецьких танків Leopard 2 для українських захисників.

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Крім того, німецький чиновник вважає, що прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що "їхній диктатор нічого не контролює", а військове керівництво "перевантажене" цим.

"Гарне підґрунтя для мирних переговорів із наступником Путіна. І для переговорів із Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", - зазначив Фабер.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Операція в Курській області

Наступ ЗСУ в Курській області країни-агресора дав змогу Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. На цьому тлі окупанти дещо знизили інтенсивність наступів на східних напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що ситуація в Курській області може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що реакція російського диктатора Володимира Путіна на операцію в Курській області демонструє слабкість путінського режиму і самого глави Кремля. Диктатор РФ мав би дуже оперативно реагувати і розв‘язувати всі проблеми, але у нього нічого не виходить. Тим часом у країні-агресорі Росії накопичується невдоволення, яке рано чи пізно вибухне всередині РФ.

Російські окупанти готуються до масованого удару ракетами і дронами у відповідь на бойові дії в Курській області. Про це повідомляє The Times. За даними видання, РФ може атакувати важливі цілі в Києві, включно з парламентом та іншими урядовими будівлями. При цьому росіяни можуть використовувати "сотні повітряних цілей" - крилаті та балістичні ракети, шахеди.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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