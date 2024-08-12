Російський "газовий вентиль" у Суджі майже розтрощено: супутникові кадри

Також на знімки потрапив зруйнований пункт пропуску "Суджа". Журналісти нагадують, що російських строковиків, які охороняли обʼєкт, взяли в полон.

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Тривають бої у Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Радіо Свобода

Російська газовимірювальна станція "Суджа" у Курській області зазнала руйнувань унаслідок боїв у російському прикордонні. Про що свідчать опубліковані "Радіо Свобода" супутникові кадри.

Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня, зауважують журналісти.

Станом на 11 серпня практично було повністю зруйновано одну з адмінбудівель, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.

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При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію до Європи у звичайному обсязі.

Також на знімки потрапив міжнародний пункт пропуску в Суджі, зруйнований у перший день боїв в області. Пункт пропуску охороняли російські солдати-строковики, десятки з них потрапили в полон, зауважує видання.

ГВС "Суджа" - єдина діюча точка входу російського газу до української газотранспортної системи для його подальшого транспортування до Європи.

Бої у Курській області - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресорки.

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США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням.

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