Не чекаю, що Україну вдасться прийняти в НАТО в липні - Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг одразу обмовився - він не чекає, що вступу України до НАТО вдасться домогтися вже на найближчому саміті Альянсу в липні 2024 року.

https://glavred.net/world/ne-zhdu-chto-ukrainu-udastsya-prinyat-v-nato-v-iyule-yens-stoltenberg-10561382.html Посилання скопійоване

Єнс Столтенберг приїхав із раптовим візитом до Києва / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Чиновники НАТО робитимуть усе, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг, який 20 квітня прибув до Києва з неоголошеним візитом, у рамках спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Щоправда, Столтенберг одразу обмовився - мовляв, він не чекає, що вступу України до НАТО вдасться домогтися вже на найближчому саміті Альянсу в липні 2024 року.

відео дня

"Для того, щоб це рішення було ухвалено, нам необхідно, щоб усі члени Альянсу з цим погодилися, нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб усі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягти на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якнайшвидше, коли Україна стане повноправним членом нашого альянсу", - зазначив Генсек НАТО на пресконференції в Києві.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

Як каже Столтенберг, зараз на Заході обговорюють, як найближчим часом посилити військову підтримку України і забезпечити постачання таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ місце в Альянсі.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Володимир Зеленський 11 квітня заявив, що Україна заслуговує на запрошення вступити до НАТО цього року. За його словами, російський диктатор Путін прагне знищити Україну, тому такому рішенню немає альтернатив.

Україна може вступити в НАТО тільки після завершення війни з Росією. Про це 9 квітня заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

4 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу на різних фронтах, починаючи від сфери безпеки і оборони до боротьби з корупцією. Країна виконує важку роботу, щоб відповідати стандартам НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред