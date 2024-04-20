'Тільки вдячний за це': Зеленський зробив гучну заяву про війська НАТО в Україні

Президент поки не отримував пропозицій від французького президента Еммануеля Макрона щодо введення його армії на територію України.

https://glavred.net/ukraine/tolko-blagodaren-za-eto-zelenskiy-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-voyskah-nato-v-ukraine-10559333.html Посилання скопійоване

Як війська НАТО здатні захистити Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Війська країн-партнерів можуть допомогти Україні в збитті ворожих ракет, подібно до того, як це відбувалося під час атаки на Ізраїль. Франція поки не пропонувана відправити свої війська в Україну. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю бразильським ЗМІ.

"Щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли по ракетах. Якщо нам пропонується, наприклад,авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав. Якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки вдячний за це. Якщо такі пропозиції надійдуть нам, то чому ні", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що поки не отримував пропозицій від французького президента Еммануеля Макрона щодо введення його армії на територію України.

відео дня

"Такий сигнал, що армія Франції прийде на територію України і буде воювати разом з нами проти Росії, то я такого від Еммануеля не чув", - сказав він.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправка західних військ в Україну - подробиці

Нагадаємо, пропозицію про відправку військ в Україну висунув президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що у Парижа немає лімітів у рамках протидії Росії, однак усе залежить від подальших дій країни-агресорки.

Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначив, що війська Північноатлантичного альянсу не будуть в Україні, поки країна не вступить до НАТО. Він також зазначив, що представники держав-членів НАТО можуть бути на території України за двосторонніми домовленостями і надавати підтримку у вигляді захисту тилу або розвідки.

Крім цього, французький генерал Тьєррі Буркхар не виключає можливості відправлення французьких військ в Україну. Він наголошує, що Захід повинен показати Росії, що підтримка не обмежується лише поставками зброї. Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має планів направляти свої війська до України, оскільки не було відповідного запиту з боку України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред