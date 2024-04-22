Затримка США допомоги Україні мала наслідки - генсек НАТО

Схвалення Палатою представників Сполучених Штатів Америки пакета допомоги Україні не відбулося надто пізно, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни - Єнс Столтенберг / колаж Главред, фото УНІАН

Схвалення Палатою представників США пакету допомоги Україні не відбулося занадто пізно - але при цьому зволікання з нею мало для офіційного Києва реальні наслідки. Про це заявив генсека НАТО Єнса Столтенберга в ефірі телеканалу MSNBC.

"Ще не пізно, але, звісно, затримка мала реальні наслідки", - заявив чиновник.

Протягом останніх місяців, як зазначив генеральний секретар НАТО, ворог на окремих ділянках фронту мав перевагу над Україною через її відставання в озброєнні.

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"Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни. Ми повинні пам'ятати, з чого ми починали на початку цієї війни", - сказав Столтенберг. Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний діяч. Прем'єр-міністр Норвегії (2000-2001 і 2005-2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 року заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Генсек НАТО також зазначив, що Україні наразі вдалося звільнити 50% раніше окупованих країною-агресором РФ власних територій.

"Вони (українці - Главред) здатні збивати російські ракети і наносити глибокі удари, а також відкрили коридор у Чорному морі. Тому за умови, що ми надамо зброю, українці переможуть", - підсумував Столтенберг.

Єнс Столтенберг - останні новини

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО вказав Путіну жорстку умову переговорів. Агресор Росія не вирішуватиме, вступати країнам Європи до Північноатлантичного альянсу чи ні, сказав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

Столтенберг різко спростував цю інформацію про введення військ НАТО в Україну. За його словами, НАТО надає величезну підтримку нашій державі, проте введення військових Північноатлантичного Альянсу не буде.

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