Генсек НАТО прибув до Києва: головні заяви Столтенберга і Зеленського

Зеленський висловився про новий російський наступ, а Столтенберг відповів на запитання, чи чекати Україні на запрошення на членство в НАТО цього літа.

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Столтенберг у Києві з неоголошеним візитом / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Зустріч очільника Північноатлантичного альянсу з президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 29 квітня, відбувається на тлі схвалення США нового законопроєкту про допомогу на 61 млрд доларів та веденням Росією нового наступу на Сході.

Главред зібрав головні заяви Столтенберга та Зеленського на спільній пресконференції у Києві.

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Від чого залежить перехоплення стратегічної ініціативи ЗСУ на фронті

Зеленський виокремив три пункти, які допомогли б Україні здобути бажану потужність на передовій:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння.

Щодо першого пункту - Захід впорався, вважає Зеленський.

За словами Зеленського, наразі позитиву в другому пункті він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли, але процес важливо пришвидшити.

Тоді як третій пункт президент назвав найважливішим - Збройні сили потребують багато озброєння.

Росія готує новий наступ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти готуються до нових наступальних операцій.

"Російська армія готується до подальших наступальних дій - і разом ми повинні зірвати російські наступи. Усі необхідні засоби для цього є у партнерів", - підкреслив глава держави.

РФ готує наступ - дивіться відео:

Доля України в НАТО – оцінка Столтенберга

Україна навряд чи отримає запрошення в НАТО на саміті у липні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, серед членів Альянсу досі немає консенсусу щодо цього.

"Коли час буде підходящим, Україна одразу стане членом НАТО. Ми робитимемо все для цього. Для того, щоб це рішення було ухвалено, нам необхідно, щоб усі члени Альянсу з цим погодилися, нам потрібен консенсус. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягти на саміті у липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства", - сказав Столтенберг.

Україна та НАТО - останні новини

Останнім часом генсек НАТО Єнс Столтенберг робив різкі заяви у бік союзників по Альянсу через недостатню підтримку України.

Столтенберг визнав, що ЗСУ змушені були відійти від деяких міст на Сході через зволікання США щодо схвалення нового законопроєкту на суму 61 млрд доларів.

Генсек НАТО постійно наголошує, що Україна потребує засобів оборони, у тому числі установок ППО. Крім того, Столтенберг заступився за ЗСУ на тлі критики деяких країн Заходу ударів по НПЗ Росії.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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