Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

Дуда заявив, що в межах обміну ядерною зброєю також на польській території вона використається для зміцнення безпеки східного флангу НАТО.

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Дуда заявив про ядерну зброю у Польщі / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО і це питання є темою переговорів зі США.

Дуда розповів виданню Fakt.pl, чи є питання обміну ядерною зброєю зі Сполученими Штатами темою польсько-американських переговорів.

"Це вже певний час є темою польсько-американських переговорів. Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", - сказав польський лідер. відео дня

Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю до Білорусі.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання в цьому сенсі, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", - пояснив Дуда.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що західні аналітики вважають, що Байден боїться ядерних погроз РФ. На Заході побоюються надавати Україні озброєння, яке могло б суттєво змінити ситуацію на полі бою. Українські чиновники утримуються від прямої публічної критики політики США.

Володимир Путін заявив про підготовку до удару. Також очільник Кремля відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії та заявив, що Росія "готова до ядерної війни".

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