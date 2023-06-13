'Б'ємося, як леви': Маркус розповів про реальні втрати на фронті

Військовий назвав ворожою ІПСО заяви про великі втрати серед особового складу в 47-й бригаді.

https://glavred.net/ukraine/b-yemosya-yak-levi-markus-rozpoviv-pro-realni-vtrati-na-fronti-10477795.html Посилання скопійоване

Маркус розповів про реальні втрати на фронті / Колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

У Мережі поширювалась інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО. Про реальні втрати та ситуацію на фронті розповів головний сержант бригади Валерій Маркус ("Маґура").

Він заявив що у день, коли РФ заявила про понад 300 "вбитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

"Вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю", - сказав Маркус.

Він додав, що лише за 12 червня у Токмак окупанти привезли більше сотні ліквідованих.

"За останні кілька днів ми знищили півтора десятка їхніх танків, два "Солнцепьока", а скільки ми знищили їхніх БМП... Чесно? Я навіть не рахував", - додав військовий.

Маркус акцентував на тому, що українські військові пішли у наступ, а окупанти намагаються триматись в обороні. Натомість втрати ворога значно більші, ніж у ЗСУ.

"Ніхто з хлопців не проявляє малодушність, бійці (б'ються - Главред), як леви. Я найбільш мужніх і достойних людей у житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють в тому числі і за ваше право на існування. Тому майте повагу. Краще помовчіть, або пишіть слова підтримки. Не ведіть себе як шакали. Не добивайте людей. Людям важко, але вони воюють. Вони вигризають метр за метром", - сказав Магура.

Дивіться відео із заявою українського військового:

Маркус розповів про реальні втрати на фронті / фото: скріншот

Контрнаступ збройних сил України

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

У Міноборони України заявили, що за тиждень українські військові звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Інші новини: