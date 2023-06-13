Путін вперше відреагував на події під Бєлгородом та анонсував зміцнення кордону

Російський диктатор визнав, що проблема рейдів у Бєлгородській області є, але вона "буде вирішена".

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Путін вперше відреагував на події під Бєлгородом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін вперше відреагував на рейди "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Як зазначив глава Кремля, ситуація на Бєлгородщині нібито пов'язана з бажанням України відволікти російських окупантів з "найважливіших напрямків". Про це він сказав на зустрічі з так званими "воєнкорами".

"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав Путін.

Окрім того, глава кремлівського режиму заявив, що країні-агресорці Росії потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

Також Путін прокоментував "бавовну" на території РФ. За його словами, якщо прильоти продовжаться, то диктатор розгляне питання про створення на території України "санітарної зони" на такій відстані, щоб неможливо було дістати до Росії.

Він заявив, що Москва та інші великі міста РФ нібито будуть захищені від атак безпілотників. Також, за словами Путіна, на території Бєлгородщини зараз "противника" немає.

"Безумовно, нічого хорошого у цьому (в атаках на Бєлгородську область, - ред.) немає, але можна було припустити, що противник буде себе поводити таким чином, і можна було б краще підготуватися. Але проблема буде вирішена", - додав глава кремлівського режиму.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Наприкінці травня російські добровольці легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, росіяни підуть не лише на Бєлгород. Секретар РНБО каже, що до цього вже слід звикати, адже вони на це мають повне право. Також Данілов підкреслив, що це вже не перший випадок, коли росіяни пішли захищати свою країну зі зброєю в руках.

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