'Так Путіну і передайте': Україна перейшла до контрнаступальних дій - Зеленський

Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків.

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Зеленський заявив, що Україна перейшла до контрнаступальних дій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні й оборонні дії, командувачі всіх напрямків налаштовані позитивно. Про це український гарант сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Так, у Зеленського запитали, чи відповідає дійсності заява російського диктатора Володимира Путіна про початок контрнаступу ЗСУ. На що Зеленський відповів, що контрнаступальні операції ведуться, але він не буде говорити, на якому етапі.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їй недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально", - сказав президент.

Він наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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Зеленський заявив, що Україна перейшла до контрнаступальних дій / скріншот

"Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", - підсумував Зеленський.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

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