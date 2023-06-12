"Найближчими днями усі все побачать": боєць ЗСУ анонсував "грандіозний" контрнаступ

Захисник підкреслив, що росіяни довго не протримаються, уся їхня оборона дуже швидко впаде.

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Захисник України анонсував контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Зовсім скоро Збройні сили України перейдуть від оборонних дій до наступальних. Коли вони почнуться, для російських загарбників це буде величезне звалення їхньої так званої "міці". Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко.

"Весь фронт посиплеться, як доміно. Ми робимо свою роботу, стримуємо ворога дещо північніше Бахмута, а ті хлопці, які готові наступати на бронетранспортерах, робити марші, величезні прориви по 10–15–20 кілометрів – теж очікують. Усі в очікуванні чогось грандіозного", - зазначив боєць в ефірі 24 каналу.

Ярослав Лисенко підкреслив, що найближчими днями усі все побачать. Тоді ні в кого не залишиться сумнівів, що контрнаступ почався.

За словами захисника, оборонні споруди росіяни роблять так, щоб від них відчепилися. Саме тому довго вони не протримаються, уся оборона росіян дуже швидко впаде.

"Великих затримок під час контрнаступу не буде. Ми вже бачили, як вони готувалися у Бєлгородській області. Готувалися, виділили декілька мільярдів, але можна було взяти лома, посунути ці "зуби дракона" у бік, щоб колона танків пройшла. Це усе для галочки робилося", - констатував Лисенко.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

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