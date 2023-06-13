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"Як свині кричать і брешуть": Фейгін пояснив, навіщо РФ верещить про "шалені" втрати ЗСУ

Аліна Дембіцька
13 червня 2023, 23:35 оновлено 13 червня, 23:51
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Загарбники завжди верещать про втрати України, коли у них самих починаються величезні проблеми, підкреслив Фейгін.
'Як свині кричать і брешуть': Фейгін пояснив, навіщо РФ верещить про 'шалені' втрати ЗСУ
Фейгін пояснив, навіщо РФ верещить про "шалені" втрати ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

На тлі початку контрнаступу Збройних сил України пропагандисти країни-агресорки Росії намагаються створити враження про значні втрати української армії, а також серйозні пошкодження західної техніки.

Як зазначив російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу, загарбники завжди верещать про втрати України, коли у них самих починаються величезні проблеми.

"У перші два дні вони почали, як свині, кричати і брехати, що вбили тисячі особового складу, десятки танків. "Леопарди" горять, як папірці. Все відбили, всіх убили. Я тоді все зрозумів. Значить, точно у них все погано. Виходить Путін і розповідає, що буцімто всіх перебили, тому давайте переговори. Я перебільшую, але десь так і є", - сказав Фейгін.

На думку опозиціонера, нинішній контрнаступ ЗСУ не буде таким моментальним і блискавичним, як, наприклад, у Харківській області. Фейгін вважає, що про перші значні результати стане відомо десь наприкінці червня. Водночас він не став прогнозувати, на якому напрямку українські захисники отримають найкращий результат.

"Я вважаю, що перші значні результати побачимо десь наприкінці червня, не раніше. Тоді українські війська будуть близько від великих міст. А наступ буде тривати. Командування додаватиме нові резерви. Вони дадуть свій ефект. Плюс лишаю певний відсоток на щось неочікуване та креативне", - зазначив Фейгін.

Також він припустив, що ЗСУ дійсно хотіли форсувати Дніпро у районі Херсона для подальшого звільнення лівого берега. І саме тому, щоб не допустити висадки нашого десанту, загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Як повідомляв Главред, нещодавно у Мережі поширилась інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО.

Як зазначив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, у день, коли РФ заявила про понад 300 "вбитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

"Вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю", - сказав Маркус.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, як Зеленський зробив потужну заяву про злочини Путіна:

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