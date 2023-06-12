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"Може наблизити мир": успішний контрнаступ ЗСУ змусить РФ припинити війну - Блінкен

Аліна Дембіцька
12 червня 2023, 23:40 оновлено 12 червня, 23:52
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Держсекретар США упевнений, що Україна обов'язково поверне всі свої території, які окупували російські загарбники.
'Може наблизити мир': успішний контрнаступ ЗСУ змусить РФ припинити війну - Блінкен
Успішний контрнаступ ЗСУ змусить РФ припинити війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Успішний контрнаступ Збройних сил України посилить позиції Києва під час ймовірних переговорів із Москвою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Як зазначив Блінкен, наразі ще рано робити якісь висновки, адже контрнаступ українських військових тільки починається. Проте він упевнений, що Україна обов'язково поверне всі свої території, які окупували російські загарбники.

"Але важливо розуміти, що в результаті підтримки України понад 50 державами, а також мужності й стійкості українського народу та українських військових, ми впевнені, що вони й надалі матимуть успіх у тому, що прагнуть досягти – повернути територію, яку в них захопила Росія", - сказав він.

Держсекретар США підкреслив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи військову та іншу допомогу для стійкого опору російській агресії.

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його", - наголосив Блінкен.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

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