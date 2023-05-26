"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФ

Країна-агресор Російська Федерація напала на Україну, і Київ має право захищати свою територію, зазначив представник Білого дому Джон Кірбі.

https://glavred.net/world/ne-hotim-eskalacii-u-baydena-pozhelali-chtoby-oruzhie-ssha-ne-primenyalos-po-rf-10473199.html Посилання скопійоване

Зброю США краще не застосовувати проти Росії, щоб не було ескалації війни - Кірбі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DVIDSHUB Flickr

Сполучені Штати Америки повністю підтримують Україну в прагненні захистити свою територію від атак країни-окупанта Росії. Однак у Вашингтоні не хотіли б, щоб з'явилися інциденти, пов'язані із застосуванням американської зброї по РФ. Не можна допустити ескалації війни. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

В інтерв'ю СNN він розповів про те, що в Києві запевнили Вашингтон в тому, що не будуть застосовувати американську зброю по території РФ.

відео дня

"Ми не хочемо заохочувати або дозволяти це, ми, безумовно, не хочемо, щоб будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію. І ми отримали запевнення від українців, що вони будуть поважати ці побажання... Ми дуже чітко дали зрозуміти, що хочемо, щоб Україна була здатна захищати свою землю, свою територію. На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право захищати себе", - зазначив Кірбі.

За його словами, у Штатах не хотіли б допустити ескалації військових дій.

"Але ми також чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити ескалацію цієї війни, яка б виходила за рамки руйнувань і насильства, які вже спіткали український народ", - уточнив представник Білого дому.

Також Джон Кірбі підкреслив, що діалоги США і України не припускали "визначення дій", а були "просто підтвердженням". Розмова пройшла "зовсім нещодавно, протягом останнього для або близько того".

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ армії України вже розпочався. За його словами, вже декілька днів йдуть інтенсивні бої. Київ використовуватиме озброєння Заходу для ударів по окупантах РФ у Криму та на Донбасі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що Україна проводить як оборонні, так і визвольні операції. ЗСУ незабаром будуть звільняти свої території, в тому числі і Крим.

Рупор директора Росії Дмитро Пєсков поскаржився на Україну і звинуватив Київ у нібито "атаці на Кремль" 3 травня. Сказав, що Москва, мовляв, "знала про це давно". Жодних доказів своїх слів він не навів.

Дивіться відео, в якому Дикий розповів про сценарії повернення Криму і Донбасу:

Інші новини: