У Криму прогриміли вибухи, Чорноморський флот РФ "відбивався" від безпілотників

Вночі 25 травня вибухи чули жителі окупованих Севастополя і Джанкоя - російські окупанти кажуть, що в районі Качі, мовляв, "відбили всі атаки".

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Чорноморський флот РФ у захопленому Криму нібито "збив два безпілотники" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

В окупованому військами країни-агресора Росії Криму пролунали вибухи. У Джанкої працювала система ППО загарбників. У Севастополі невідомі безпілотники атакували об'єкти в районі селища Качі, сили ворожого Чорноморського флоту збили нібито "два БПЛА".

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти в четвер вночі, 25 травня, відбили атаку невідомих БПЛА в районі Качі (в селищі знаходиться військовий аеродром, який контролюють загарбники, - ред.).

"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще декілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ. Жодні об'єкти в місті не постраждали. Всі служби продовжують контроль обстановки", - сказав глава фейкового "керівництва" міста.

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Також вночі пролунали вибухи в захопленому Джанкої. За попередньою інформацією, працювала ППО російських окупантів.

"Джанкойці, без паніки! Імовірно, спрацювала система ППО!" – написав один з Telegram-каналів.

Нагадаємо, 20 травня на військовому аеродромі Кача, де базується авіаполк військ РФ, недалеко від окупованого Севастополя прогримів вибух. В результаті був виведений з ладу військовий вертоліт Мі-8.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України проведе контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупантів Росії зі своїх територій.

За словами гаранта, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що сили оборони України в рамках літнього контрнаступу можуть зайти до Криму. За його словами, 150 тисяч військ, які окупанти зібрали на півдні, не допоможуть ворожим силам зупинити просування ЗСУ.

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук закликала громадян Росії добровільно виїхати з Криму, поки ще є така можливість. За її словами, після звільнення півострова особам, які незаконно прибули на територію України, доведеться їхати вже іншим способом.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ зайдуть до Криму:

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