"Ми ж відразу знали": у Путіна поплакалися через нібито "удар України по Кремлю"

Україна не завдавала ударів по Кремлю, а Москва не надала жодних доказів можливої причетності Києва до інциденту, пов'язаного з резиденцією Путіна.

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Пєсков звинуватив Україну в ударі по Кремлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Рупор Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на нібито "удар України" по кремлівській резиденції директора країни-агресора Росії Володимира Путіна і сказав, що в Москві, мовляв, "відразу це знали". Жодних доказів на користь своєї позиції кремлівський спікер не навів.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, представник Кремля Дмитро Пєсков у четвер, 25 травня, прокоментував інформацію американської газети The New York Times про те, що Україна нібито "могла бути причетною до удару по Кремлю".

"Ми ж відразу сказали, що за цим стоїть київський режим. Зрештою, не має великої різниці, який з підрозділів київського режиму за цим стоїть. За цим стоїть київський режим, ми це знаємо, віддаємо собі в цьому звіт і з цього і виходимо при вибудовуванні нашої роботи", - сказав Пєсков.

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Втім, Дмитро Пєсков не навів жодних доказів і обмежився виключно звинуваченнями.

Україна не завдавала ударів по Кремлю.

Нагадаємо, The New York Times і CNN припустили про те, що до удару по Кремлю могли бути причетні сили спеціальних операцій ЗСУ. Однак у США так і не змогли дійти остаточного висновку щодо того, хто причетний до удару по кремлівській резиденції Путіна.

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю

Агресор Росія 3 травня звинуватила Україну в, мовляв, "спробі атаки на Кремль і замаху на Путіна".

У Москві заявили, що Кремль був атакований безпілотниками. В Інтернеті з'явилися кадри інциденту. Путіна на момент удару в Кремлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення Москви і сказав, що Україна непричетна до удару по Кремлю.

За його словами, риторика РФ свідчить про можливу підготовку Москви до великого теракту або активізації російського підпілля.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За словами українського гаранта, Москва звинувачує в інциденті Київ, тому що програє на полі бою і провалила план щодо окупації української держави.

Дивись відео, як невідомий БПЛА завдав удару по Кремлю:

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