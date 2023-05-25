"Повна катастрофа для Путіна": на Заході заявили, що добровольці підуть в РФ

На кордоні країни-агресора Росії з Україною нікого не було, і цей факт не міг залишитися непоміченим, зазначив військовий експерт Томас Тейнер.

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Добровольці знову підуть до Росії, Москві доведеться забирати частину окупантів з України - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Добровольці Росії, які зайшли до Білгородської області в рамках своєї військової операції, в перші години не зустріли практично жодног о опору. Країна-агресор РФ стала вразливою з точки зору оборони, оскільки всі її війська на окупованих територіях України. Добровольчі рейди триватимуть, і щоб утримати позиції вже в своїй країні, росіянам потрібно забрати 50-60 тисяч своїх загарбників з української держави.

Журналісти Bild у своєму матеріалі навели точку зору військового експерта Томаса Тейнера, який зазначив, що воїни Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії за один день завоювали більше території, ніж бойовики ПВК Вагнера за рік в Бахмуті.

Західні аналітики вважають, що прорив кордону в Бєлгородській області вказує на крайню вразливість російської лінії оборони на території своєї ж держави.

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"У Росії немає жодної обороноздатності, тому що всі військові зайняті в Україні... між українським кордоном і Москвою, крім кількох місцевих частин і прикордонників, немає ані дивізій, ані бригад - нічого не залишилося. Українці, звичайно, це помітили", - сказав Тейнер і уточнив, що в перші години своєї вилазки добровольці на своєму шляху не зустріли практично жодного опору.

"Повна катастрофа для Путіна"

Професор Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала вважає, що Захід добровольців Росії до Бєлгородської області став "ще одним доказом слабкості Путіна і його нездатності вести цю війну".

"Той факт, що нечисленні, але частково механізовані війська змогли просунутися до прикордонного регіону, показує, наскільки поганою стала російська прикордонна безпека", - вважає вчений.

Військовий експерт Тейнер припустив, що добровольці і далі атакуватимуть територію країни-агресора Росії. Москві доведеться вивести 50-60 тисяч своїх окупантів, щоб підготуватися до відбиття рейдів. Ситуація для Кремля складається не кращим чином.

"Від грандіозного плану завоювати Київ за три дні вони тепер дійшли до того, що не можуть захистити регіональні центри - такі, як Білгород. Це повна катастрофа для Путіна", - підкреслив Томас Тейнер.

Операція добровольців Росії у Бєлгородській області

22 травня Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви про початок військової операції зі звільнення Бєлгородської області від правлячого режиму Володимира Путіна. Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в низці населених пунктів. Вони завдавали ударів по російських окупантах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що добровольці Росії проводили роботу над демілітаризацією Бєлгородщини. Вони створювали зону безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону. У рейді взяли участь виключно громадяни Російської Федерації.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня заявили про, мовляв, "знищення" сил і засобів добровольців на Білгородщині. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив російських окупантів про новий удар.

Дивіться відео, в якому генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, чи можуть добровольці Росії дійти до Бєлгорода:

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