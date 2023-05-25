УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Повна катастрофа для Путіна": на Заході заявили, що добровольці підуть в РФ

Андрій Ганчук
25 травня 2023, 09:02 оновлено 25 травня, 09:11
1228
На кордоні країни-агресора Росії з Україною нікого не було, і цей факт не міг залишитися непоміченим, зазначив військовий експерт Томас Тейнер.
Путін, РДК
Добровольці знову підуть до Росії, Москві доведеться забирати частину окупантів з України - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Добровольці Росії, які зайшли до Білгородської області в рамках своєї військової операції, в перші години не зустріли практично жодног о опору. Країна-агресор РФ стала вразливою з точки зору оборони, оскільки всі її війська на окупованих територіях України. Добровольчі рейди триватимуть, і щоб утримати позиції вже в своїй країні, росіянам потрібно забрати 50-60 тисяч своїх загарбників з української держави.

Журналісти Bild у своєму матеріалі навели точку зору військового експерта Томаса Тейнера, який зазначив, що воїни Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії за один день завоювали більше території, ніж бойовики ПВК Вагнера за рік в Бахмуті.

Західні аналітики вважають, що прорив кордону в Бєлгородській області вказує на крайню вразливість російської лінії оборони на території своєї ж держави.

відео дня

"У Росії немає жодної обороноздатності, тому що всі військові зайняті в Україні... між українським кордоном і Москвою, крім кількох місцевих частин і прикордонників, немає ані дивізій, ані бригад - нічого не залишилося. Українці, звичайно, це помітили", - сказав Тейнер і уточнив, що в перші години своєї вилазки добровольці на своєму шляху не зустріли практично жодного опору.

"Повна катастрофа для Путіна"

Професор Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала вважає, що Захід добровольців Росії до Бєлгородської області став "ще одним доказом слабкості Путіна і його нездатності вести цю війну".

"Той факт, що нечисленні, але частково механізовані війська змогли просунутися до прикордонного регіону, показує, наскільки поганою стала російська прикордонна безпека", - вважає вчений.

Військовий експерт Тейнер припустив, що добровольці і далі атакуватимуть територію країни-агресора Росії. Москві доведеться вивести 50-60 тисяч своїх окупантів, щоб підготуватися до відбиття рейдів. Ситуація для Кремля складається не кращим чином.

"Від грандіозного плану завоювати Київ за три дні вони тепер дійшли до того, що не можуть захистити регіональні центри - такі, як Білгород. Це повна катастрофа для Путіна", - підкреслив Томас Тейнер.

Операція добровольців Росії у Бєлгородській області

22 травня Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви про початок військової операції зі звільнення Бєлгородської області від правлячого режиму Володимира Путіна. Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в низці населених пунктів. Вони завдавали ударів по російських окупантах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що добровольці Росії проводили роботу над демілітаризацією Бєлгородщини. Вони створювали зону безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону. У рейді взяли участь виключно громадяни Російської Федерації.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня заявили про, мовляв, "знищення" сил і засобів добровольців на Білгородщині. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив російських окупантів про новий удар.

Дивіться відео, в якому генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, чи можуть добровольці Росії дійти до Бєлгорода:

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України Білгородська область
Реклама

Головне за день

Чоловіків, що незаконно покинули Україну після повернення покарають - голова МВС

Чоловіків, що незаконно покинули Україну після повернення покарають - голова МВС

09:59 Україна
Армія України почала контрнаступ, йдуть інтенсивні бої - Подоляк

Армія України почала контрнаступ, йдуть інтенсивні бої - Подоляк

09:41 Політика
Україна може бути причетна до удару дронів по Кремлю на початку травня - CNN

Україна може бути причетна до удару дронів по Кремлю на початку травня - CNN

09:28 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:06

З грошима в червні буде туго: 4 знаки зодіаку, від яких відвернеться удача

09:59

Чоловіків, що незаконно покинули Україну після повернення покарають - голова МВСВідео

09:41

Армія України почала контрнаступ, йдуть інтенсивні бої - ПодолякВідео

09:28

Україна може бути причетна до удару дронів по Кремлю на початку травня - CNN

09:27

Атаки на Бєлгородщині можуть бути частиною українського контрнаступу – підполковник

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:02

"Повна катастрофа для Путіна": на Заході заявили, що добровольці підуть в РФВідео

09:01

Як варити нут швидко і якісно: 4 важливих секрети приготуванняВідео

08:56

Росіянам важко знайти резерви для захисту БєлгородаПогляд

08:45

Тисне на низку країн: у Путіна новий план дій на міжнародній арені – ISW

Реклама
08:30

За ніч окупанти випустили по Україні 36 дронів-камікадзе: ЗСУ збили всі цілі

08:10

Втрати РФ у Бахмуті заглушили будь-який позитивний ефект від захоплення міста - ISW

07:46

У Криму прогриміли вибухи, Чорноморський флот РФ "відбивався" від безпілотниківВідео

07:24

У Москві загорілася будівля Міноборони РФВідео

06:51

Що повинно бути в гардеробі жінки за 40 влітку: 4 речі для стильного образу

06:44

Вночі РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

06:20

Володимире Володимировичу, покажіть нам приклад, нападіть на СШАПогляд

05:50

Що залити в пень, щоб він згнив: давно забутий, але дуже хороший спосіб

05:30

"РФ до цього не готова": російські добровольці могли затягнути операцію-ЯгунВідео

05:00

Як визначити свою місію за датою народження - нумерологія числа долі

04:30

Світан заявив, що на Кримському мосту скоро може бути "великий феєрверк"Відео

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято: що 25 травня відзначають християни і у кого іменини

03:25

Генерал розповів, як буде режим Путіна реагувати на рейд російських добровольцівВідео

03:20

Саме вона нагадує смак дитинства: та сама сирна запіканка з СРСР - рецептВідео

02:52

Секрет досвідчених господинь: навіщо замочують гречку перед варінням

02:20

Гороскоп на червень 2023 для Риб: службовий роман, фінансові проблеми й затримкиВідео

01:35

"Росії буде не до війни з Україною": генерал СБУ сказав, коли посиплеться фронтВідео

01:08

Лише люди з високим IQ впораються: треба за 4 секунди знайти помилку на зображенні

00:05

"Для чого такі цинічні вбивства?": Зеленський емоційно звернувся до іранцівВідео

24 травня, середа
23:15

Лукашенко злякався "бєлгородського сценарію" для РБ і чкурнув до Путіна - СтупакВідео

23:13

"Бахмут - "м'ясорубка" для росіян" - Білий дімВідео

23:11

Топ-10 фактів про Тіну Тернер, які доводять, що вона - справжня королева

23:08

"Це буде сигнал, що російський терор програв": Зеленський про перші F-16 в УкраїніВідео

22:11

"Мова про невеликий час": у Зеленського назвали терміни передачі F-16 Україні

22:00

Чому 26 травня не можна залишати волосся на гребінці і плакати: прикмети та заборониВідео

21:56

Померла Тіна Тернер: співачку вбила небезпечна хворобаВідео

21:35

Путін і Лукашенко ледве стрималися: президент Казахстану здивував заявою про Білорусь і РФВідео

21:10

"Сказала "Так": Маша Полякова показала фото з каблучкою на безіменному пальці

21:03

"Припливли": український дизайнер раптово опинився під крапельницею

20:41

Як назвати бутерброд українською: Авраменко назвав смачне-пресмачне словоВідео

19:50

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - ЯгунВідео

Реклама
19:45

"У нас два 300-х": в РДК розповіли подробиці рейду в Бєлгородську областьВідео

19:20

Божевільний екіпаж пускає ракети в мирні міста, ведучи літак до катастрофиПогляд

19:17

Україна в полоні дикого шторму: синоптики попередили про шквали і сильний градВідео

18:58

Удача буде завжди: що потрібно зробити вранці 25 травня у ванній, щоб рік був грошовим - прикметиВідео

18:55

У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху – генерал СБУВідео

18:34

"Постійно обстрілюють": ворог посилює тиск на флангах біля Бахмута - МалярВідео

18:23

"Люблю цю няшну дурню": Малахова жорстко підколола Камалію за вихід в КаннахВідео

18:23

Путін, Шойгу і не тільки: в ГУР назвали список людей, яких Україна хоче ліквідуватиВідео

18:17

"Отримав травму голови": в РФ розганяють фейк про "поранення" ЗалужногоВідео

18:16

5 способів використовувати лавровий лист, про які ви не здогадувалися

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти