ГУР - про контрнаступ: скоро будемо звільняти території, в тому числі і Крим

Україна працює над звільненням своїх територій і одночасно веде оборонну операцію, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Україна готується до контрнаступу - Юсов / 95-та Окрема десантно-штурмова бригада, УНІАН

Сили оборони України проводять не тільки оборонні, а й визвольні військові операції. Звільнення територій буде вже незабаром, повертатимемо, в тому числі і окупований Крим. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україна продовжує вести як визвольну, так і оборонну операції.

За словами представника ГУР, наступ українських військ, в тому числі і в напрямку Криму, буде вже незабаром.

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"Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І у Криму, і на інших територіях. Зараз актуальна пісня "Скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", - підкреслив Андрій Юсов.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій.

За словами президента, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - влітку і восени.

Під час літньої кампанії ЗСУ звільнятимуть Крим, осінньої – Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, що потрібно ЗСУ, щоб до кінця 2023-го вийти на кордони 1991 року:

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