УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську і Слов’янську: є постраждалі і руйнування

31 серпня 2022, 10:14

Росіяни вгатили по житлових кварталах. У Харкові влучили у багатоповерхівку, у Нікополі пошкодили 12 багатоповерхівок, магазини, аптеки і навчальні заклади.

Обстрел оккупантами городов Украины
Наслідки нічних обстрілів окупантами міст України/ ДСНС України, Facebook Олександр Гончаренко

Росія у ніч на середу, 31 серпня, обстріляла низку населених пунктів України. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали дві людини.

Про кількість постраждалих розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. У ДСНС підтвердили, що поранених двоє, і повідомили, що внаслідок російського обстрілу було влучання у житловий будинок та офісну будівлю.

У приміщення влучили уламки ракети окупантів. Після цього в обох будівлях спалахнули пожежі.

Видео дня

"У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової 4-поверхівки на площі 30 кв. м., у другому – офіс на 4-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на площі 40 кв. м. Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків", – зазначили в ДСНС України.

  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Харкова в ніч на 31 серпня ДСНС України у Харківській області

Удар окупантів по Нікополю

Загарбники також вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, місто обстріляли двічі за ніч з "Градів" та важкої артилерії.

"Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", – повідомив Резніченко.

Також окупанти двічі вдарили по Миронівській громаді у Нікопольському районі. Там обійшлося без жертв і постраждалих.

  • Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня Telegram Валентин Резніченко
  • Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня Telegram Валентин Резніченко
  • Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня Telegram Валентин Резніченко
  • Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Нікополя у ніч на 31 серпня Telegram Валентин Резніченко

Обстріл Краматорська

У Донецькій області окупанти обстріляли міста Краматорськ і Слов’янськ.

Про обстріл Краматорська повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко. Він зазначив, що удар прийшовся на центральну частину міста. Були пошкоджені багатоповерхівки, є поранені.

"Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", – зазначив мер.

  • Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня Facebook Олександр Гончаренко
  • Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня Facebook Олександр Гончаренко
  • Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня Facebook Олександр Гончаренко
  • Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня Facebook Олександр Гончаренко
  • Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня
    Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 31 серпня Facebook Олександр Гончаренко

Обстріл Слов’янська

У Слов’янську теж ніч пройшла неспокійно. Від окупантів "прилетіло" на вулиці Торська і Світлодарська. Про це повідомив мер міста Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

"На щастя, обійшлося без жертв. Бережіть себе. Не забувайте про те, що у місті проводиться евакуація", – розповів мер.

РФ регулярно обстрілює Харків

Нагадаємо, Росія вранці у вівторок, 30 серпня, обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, щонайменше п'ятеро людей загинули, ще семеро – поранено.

Також увечері в неділю, 28 серпня, росіяни вкотре били по Харкову. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ракети влучили по центру міста.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ обов'язково звільнять усі окуповані населені пункти Харківщини від російських військ, а сам Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон.

Читайте також:

війна в Україні обстріли новини Харкова новини Краматорска Слов'янськ вторгнення Росії Никополь
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:36

"Підтримує війну в Україні": росіянці відмовили в оренді житла в Грузії після відповіді на питання

11:29

Реактивний двигун і штучний інтелект: у Туреччині представили нову модель BayraktarВідео

11:16

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

11:11

Не долетіли: у російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракетиВідео

10:48

Українські військові ліквідували окупанта з досвідом через 10 днів після його пораненняВідео

Реклама
10:22

У Ватикані вперше назвали Росію агресором: "війна проти України є варварською"Відео

10:21

ЗСУ вдарили дроном-камікадзе по військовій базі РФ і розбили спецназ дагестанського загону ЯструбВідео

10:14

РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську і Слов’янську: є постраждалі і руйнуванняФотоВідео

09:59

ЗСУ ліквідували російського окупанта з прізвищем М'ясінВідео

09:23

Гауляйтер захопленої Запоріжчини Балицький заявив про "сімейні обставини" і втік до КримуВідео

09:19

ЗСУ відсунули лінію фронту на півдні – розвідка БританіїВідео

08:55

Гороскоп на сьогодні, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

08:31

В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобазаВідео

08:29

Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу у Донецькій області - ISWВідео

08:13

Реальний стратегічний наступ ЗСУ ми точно не пропустимоПогляд

08:00

Якщо Україна поверне Херсон, росіянам доведеться самим піти з ЗАЕС - Геннадій Рябцев

07:57

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС з Києва – ReutersВідео

07:20

ЗСУ розгромили 4 пункти управління росіян на півдні: 117 окупантів "пішли до Кобзона"Відео

06:40

У Харкові пряме влучання в житловий будинок: є постраждаліВідео

06:00

Чому ніхто не знає справжніх настроїв на окупованих територіяхПогляд

Реклама
05:53

Гороскоп на вересень-2022 для всіх: Козеріг буде навантажений, як віслюк, а Діві пощастить у коханніВідео

05:45

Армія України повинна звільнити свої землі і влаштувати військовий розгром військ Росії – ЖдановВідео

04:30

Гороскоп на вересень 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяця

03:20

Найсмачніше та дуже корисне варення з обліпихи від застуди: 3 простих рецепта для здоров'яВідео

03:12

"А де шпагат?": Волочкову після поклонів у Держдумі висміяли в мережі

02:40

Сильні морози та постійні зливи: синоптик попередив про дуже холодну осіньВідео

02:05

Не контрнаступ, а "промацування": британський військовий експерт оцінив бої ЗСУ на Херсонщині

01:31

"На енергетичному етапі ми вже виграли": Макс Гордєєв розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

01:03

Ризикують нажити проблеми: 4 знаки зодіаку можуть чекати неприємності в повню 10 вересняВідео

00:51

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

00:03

Анна Богдан сильно схудла і показала результат

30 серпня, вівторок
23:39

Лілія Ребрик показала старших дочок

23:30

Помер Михайло Горбачов: всі подробиціВідео

23:19

Концерти Лободи в РФ: у Росії знову анонсують свою нездійсненну мрію

23:05

Гороскоп на вересень 2022 для Тельців: великі витрати, міцна любов і нова роботаВідео

23:04

Зеленський терміново звернувся до всіх жителів Криму з проханнямВідео

22:57

Тарас Тополя зізнався, чому покинув передову і чи повернеться туди

22:30

Роблять як нацисти: Невзоров помітив цікавий нюанс у діях путінських окупантів в Україні

22:24

"Вам треба бігти": Зеленський попередив російських окупантівВідео

21:54

Жодних прогнозів та оцінок дій ЗСУ: у Міноборони звернулися до експертів із закликомВідео

Реклама
21:52

"Мости всі розбиті, ні заїхати, ні виїхати": окупант розповів, що відбувається на ХерсонщиніВідео

21:34

Краса з великої літери: plus-size модель Ешлі Грем показала повністю оголене тіло без ретуші

21:30

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

21:05

Міст можуть дуже скоро знищити: таролог зробила прогноз про долю КримуВідео

21:02

Зірка Жіночого Кварталу похвалилася пружним бюстом у піджаку на голе тіло

20:39

Противне деко буде блищати: як відмити жир та нагар в духовці

20:39

Росіян відрізали від зброї і поповнення живої сили з Криму і лівого берега Дніпра – губернатор ХерсонщиниВідео

20:38

ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу: ключові підсумки 6 місяців війниПогляд

20:16

США поставили Україні зброю для контрнаступу в Херсоні - CNNВідео

20:13

Окупанти в паніці перекидають колони військової техніки з Криму на ХерсонщинуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп таро
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти