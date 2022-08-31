РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську і Слов’янську: є постраждалі і руйнування

Наслідки нічних обстрілів окупантами міст України/ ДСНС України, Facebook Олександр Гончаренко

Росія у ніч на середу, 31 серпня, обстріляла низку населених пунктів України. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали дві людини.

Про кількість постраждалих розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. У ДСНС підтвердили, що поранених двоє, і повідомили, що внаслідок російського обстрілу було влучання у житловий будинок та офісну будівлю.

У приміщення влучили уламки ракети окупантів. Після цього в обох будівлях спалахнули пожежі.

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"У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової 4-поверхівки на площі 30 кв. м., у другому – офіс на 4-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на площі 40 кв. м. Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків", – зазначили в ДСНС України.

Удар окупантів по Нікополю

Загарбники також вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, місто обстріляли двічі за ніч з "Градів" та важкої артилерії.

"Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", – повідомив Резніченко.

Також окупанти двічі вдарили по Миронівській громаді у Нікопольському районі. Там обійшлося без жертв і постраждалих.

Обстріл Краматорська

У Донецькій області окупанти обстріляли міста Краматорськ і Слов’янськ.

Про обстріл Краматорська повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко. Він зазначив, що удар прийшовся на центральну частину міста. Були пошкоджені багатоповерхівки, є поранені.

"Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", – зазначив мер.

Обстріл Слов’янська

У Слов’янську теж ніч пройшла неспокійно. Від окупантів "прилетіло" на вулиці Торська і Світлодарська. Про це повідомив мер міста Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

"На щастя, обійшлося без жертв. Бережіть себе. Не забувайте про те, що у місті проводиться евакуація", – розповів мер.

РФ регулярно обстрілює Харків

Нагадаємо, Росія вранці у вівторок, 30 серпня, обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, щонайменше п'ятеро людей загинули, ще семеро – поранено.

Також увечері в неділю, 28 серпня, росіяни вкотре били по Харкову. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ракети влучили по центру міста.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ обов'язково звільнять усі окуповані населені пункти Харківщини від російських військ, а сам Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон.

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